Covid, Oms: variante indiana rilevata in 17 Paesi 

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la variante cosiddetta indiana del virus del Covid-19 è stata sequenziata in almeno 17 Paesi in tutto il mondo, fra cui l'Italia. Intanto in India, nonostante gli appelli del premier, proseguono gli assembramenti per il pellegrinaggio indù del Kumbha Mela: martedì almeno 25mila fedeli si sono immersi nel Gange, ad Haridwar.