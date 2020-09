Covid, Oms: "Probabili due milioni di morti se non agiamo subito"

L'Organizzazione mondiale della sanità evoca il rischio che si arrivi a due milioni di morti per la pandemia. "Abbiamo perso un milione di persone in nove mesi - ha detto il direttore per le Emergenze Michael Ryan - e potrebbero volerci altri nove mesi prima di avere il vaccino. Siamo pronti a fare ciò che è necessario per evitare queste vittime? Il momento di agire per frenare la strage è adesso. Altrimenti arriveremo a quel numero".