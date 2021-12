Covid, Oms: presto per stabilire se Omicron è più trasmissibile di Delta

IPA

"Abbiamo alcuni dati che suggeriscono che i tassi di ospedalizzazione sono inferiori", ma è presto per affermare che Omicron sia più trasmissibile della variante Delta. Lo ha sottolineato Maria van Kerkhove, responsabile tecnico dell'Oms per il Covid. L'esperta ha messo in guardia dal trarre conclusioni dai primi dati, perché "non abbiamo visto questa variante circolare abbastanza a lungo nelle popolazioni di tutto il mondo".