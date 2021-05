Covid, Oms: "Pericolosi i viaggi fra Paesi con strategie diverse"

-afp

"Credo sia giusto che i Paesi pensino a come ricominciare a viaggiare. Ma è pericoloso se si consentirà di farlo fra Paesi con strategie di controllo diverse. Non basta guardare ai numeri delle nazioni di destinazione". Così David Nabarro, inviato speciale dell'Organizzazione mondiale della sanità per il Covid, si è espresso sull'allentamento delle restrizioni ai viaggi all'estero su cui si sta discutendo in Gran Bretagna.