Covid, Oms: Paesi più poveri hanno bisogno di vaccini

IPA

Molti dei Paesi più poveri che hanno ricevuto i vaccini contro il Covid-19 attraverso l'iniziativa Covax non hanno più dosi per portare avanti la campagna di immunizzazione. E' l'allarme lanciato dall'Oms, che spiega come le 90 milioni di fiale consegnate a 131 Stati non bastano per proteggere le popolazioni, soprattutto in un momento in cui l'Africa si sta preparando a una terza ondata.