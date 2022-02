Covid, Oms: "Non è ancora finita ma abbiamo le difese"

Afp

"A seconda di dove vivete, potrebbe sembrare che la pandemia di Covid sia quasi finita o che sia nel suo momento peggiore, ma ovunque voi viviate il Covid non è finito". E' l'allerta lanciata dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesu. "Sappiamo che questo virus continuerà a evolversi ma non siamo privi di difese. Abbiamo gli strumenti per prevenire questa malattia, per fare test e per curarla", aggiunge.