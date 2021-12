Covid, Oms: "Nel 2021 3,3 milioni di morti, più di Hiv, malaria e Tbc"

Getty

"Oltre 3,3 milioni di persone hanno perso la vita a causa del Covid quest'anno", un numero di decessi più alto di quelli complessivi per Hiv, malaria e tubercolosi nel 2020. Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Organizzazione della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Nessun Paese - ha aggiunto - potrà uscire dalla pandemia a colpi di dosi di richiamo, i booster non vanno visti come un lasciapassare per i festeggiamenti in programma".