Covid, Oms: "L'Europa è epicentro, se necessario chiudere i confini"

Ansa

Potrebbe essere necessario "chiudere i confini normalmente aperti dell'Unione europea" per rallentare la diffusione del Covid-19. Lo sostiene il direttore esecutivo del Programma per le emergenze sanitarie dell'Oms, Michael Ryan, sottolineando che il 46% di tutti i casi globali di Covid-19 rilevati la scorsa settimana sono stati segnalati in Europa. "Non c'è dubbio che la regione europea sia un epicentro della malattia in questo momento", aggiunge.