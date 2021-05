Covid, Oms: "La variante indiana rilevata in 44 Paesi"

Ansa

L'Organizzazione mondiale della sanità ha fatto sapere di aver rilevato la variante alla base dell'esplosione del numero di casi di Covid-19 in India in decine di altri paesi in tutto il mondo. La variante B.1.617, apparsa per la prima volta in India a ottobre, è stata rilevata in sequenze caricate nel database Gisaid "da 44 Paesi in tutte e sei le regioni dell'Oms", ma sono state ricevute "notifiche di rilevamento in altri cinque paesi".