Covid, Oms: "La pandemia proseguirà per tutto il 2022"

IPA

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità la pandemia di Covid "andrà avanti un anno più del necessario" perché i paesi più poveri non ricevono i vaccini di cui hanno bisogno. Bruce Aylward, funzionario senior dell'Oms, ha fatto appello affinché le aziende farmaceutiche possano dare la priorità ai paesi a reddito più per evitare che la pandemia si trascini "per tutto il 2022".