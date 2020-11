Covid, Oms: "In Europa esplosione di casi, ma le scuole restino aperte"

Ansa

L'Oms invita gli Stati Ue a misure "mirate e proporzionate", evidenziando "un'esplosione" del numero di casi di coronavirus in Europa. L'organizzazione ritiene tuttavia che le scuole debbano rimanere aperte "fino alla fine" ed essere chiuse solo come extrema ratio. Secondo i dati, l'Europa conta la metà dei 3,3 milioni di contagi mondiali registrati in una settimana, per un aumento del 22%.