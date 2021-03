Covid, Oms: i casi globali salgono per la prima volta da sette settimane

LaPresse

Nell'ultima settimana il numero di casi di Covid-19 a livello globale è aumentato per la prima volta da sette settimane, dopo sei settimane consecutive in cui era calato. Lo ha riferito l'Oms, aggiungendo che i contagi sono aumentati nelle Americhe, in Europa, nel Sud-est asiatico e nel Mediterraneo orientale. "E' un dato deludente, ma non sorprendente", si legge in una nota.