Covid, Oms Europa: "Non discriminare le popolazioni"

La nuova ondata Covid in Cina mette in allerta l'Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, che tuttavia ricorda "la necessità di non discriminare alcuna particolare popolazione o gruppo, ma di trattare tutti con rispetto".

Lo scrive su Twitter, Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione, in merito alle misure come la reintroduzione di tamponi per passeggeri in arrivo dalla Cina.