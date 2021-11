Covid, Oms Europa: 470mila vite salvate over 60 da inizio vaccinazione

Ansa

Almeno 470mila vite sono state salvate tra le persone di età pari o superiore ai 60 anni dall'inizio della vaccinazione contro il Covid in 33 Paesi in Europa. Lo rileva uno studio dell'Ufficio regionale dell'Oms per l'Europa e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, pubblicato su Eurosurveillance. La stima non include le vite salvate dall'effetto indiretto della vaccinazione a causa di una riduzione della trasmissione.