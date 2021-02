Covid, Oms: "Effetti a lungo termine siano priorità"

IPA

Il "lungo Covid", cioè gli effetti a lungo termine del coronavirus che colpiscono misteriosamente un numero significativo di pazienti, deve essere la priorità delle autorità sanitarie. Lo ha detto il direttore dell'Oms Europa, Hans Kluge, usando il termine inglese "long Covid" per descrivere il fenomeno che vede dopo 12 settimane dal contagio un malato su 10 non essere ancora in buone condizioni di salute.