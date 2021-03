Covid, Oms: distribuite 20 mln di dosi di vaccino in 20 Paesi

IPA

Il programma internazionale Covax, lanciato per distribuire ai Paesi più poveri i vaccini anti-Covid, ha permesso di consegnare venti milioni di dosi in venti Nazioni nella prima settimana di attuazione. Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolineando come sia "stata una settimana fondamentale per il programma Covax, con le prime vaccinazioni cominciate in Ghana e in Costa d'Avorio".