Covid, Oms: "Dati cinesi non al passo con ripresa dell'epidemia"

I casi di Covid sono in aumento e in Cina le statistiche ufficiali fornite dal governo "non sono al passo con la ripresa dell'epidemia nel Paese".

Lo ha detto Michael Ryan, responsabile dell'Oms per la gestione delle emergenze sanitarie. "Riteniamo che le cifre attualmente pubblicate dalla Cina sotto-rappresentino il reale impatto della malattia in termini di ricoveri ospedalieri, ricoveri in terapia intensiva e soprattutto in termini di decessi", ha spiegato Ryan.