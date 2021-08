Ansa

Nelle ultime 24 ore in Iran sono stati registrati oltre 37mila casi di Covid (37.189), il dato giornaliero più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha riferito il ministero della Salute, segnalando inoltre che nel Paese ci sono stati altri 411 decessi, mai così tanti negli ultimi tre mesi. Per le autorità di Teheran si tratta della "quinta ondata" del virus in Iran.