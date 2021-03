Covid, Olanda: scontri tra polizia e manifestanti anti restrizioni

-afp

Scontri tra manifestanti anti-governativi e la polizia in Olanda. A L'Aia le forze dell'ordine hanno usato gli idranti per disperdere i dimostranti. Una folla di svariate centinaia di persone si è riunita prima dei tre giorni delle elezioni generali olandesi, che inizieranno lunedì, per manifestare contro il premier Mark Rutte e contro le restrizioni per il Covid-19.