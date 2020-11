Covid, ok Parlamento Ue a esenzione Iva su vaccini e test

Ansa

Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione Ue per esentare i futuri vaccini e i kit per i test Covid dall'Iva fino alla fine della pandemia. Lo rende noto il commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni, su Twitter. Le misure erano state inserite da Bruxelles nel pacchetto anti-Covid presentato lo scorso 28 ottobre, insieme alla proroga dell'esenzione di dazi e Iva sull'importazione di dispositivi medici.