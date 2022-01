Covid, nuovo picco in Messico: oltre 30mila contagi in un giorno

Afp

Il Messico ha registrato oltre 30mila nuovi casi di Covid-19 in un giorno, un record dall'inizio della pandemia che ha portato alcuni Stati messicani a chiudere nuovamente le scuole. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 202. Venerdì il Messico ha superato la barriera dei 300mila morti per Covid-19, divenendo il quinto Paese più colpito in assoluto al mondo dal coronavirus dietro a Stati Uniti, Brasile, India e Russia.