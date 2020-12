Covid, nuovo picco di decessi in Gb: 981 in 24 ore

Secondo i dati resi noti dal governo, in Gran Bretagna è stato registrato un nuovo picco di decessi da Covid-19: 981 in 24 ore. Sono invece 50.023 i nuovi casi, dato in leggero calo rispetto ai 53.135 di martedì. Il ministro della Sanità, Matt Hancock, ha intanto esteso alle Midlands e ad altre aree dell'Inghilterra le severe restrizioni da lockdown locali che già coinvolgono Londra e oltre metà popolazione britannica.