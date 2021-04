Covid, nuovo picco di decessi e contagi in Perù dopo le elezioni

Afp

Il numero dei decessi legati al coronavirus in Perù ha superato per la prima volta quota 400 in 24 ore, a pochi giorni dalle elezioni che il governo non ha voluto rinviare nonostante il Paese fosse duramente colpito dalla variante brasiliana. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 433 morti, portando il bilancio totale a 57.230 in 13 mesi. I nuovi contagi sono stati 7.131, 1.704.757 da inizio pandemia.