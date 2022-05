Covid, Nuova Zelanda: revocato divieto d'ingresso da Paesi in regime di esenzione visti

La Nuova Zelanda ha riaperto i propri confini ai visitatori internazionali provenienti dai Paesi che abbiano stretto con Wellington accordi di esenzione dai visti.

I visitatori dai Paesi in questione potranno ora entrare in Nuova Zelanda se completamente vaccini contro il Covid-19 e se potranno attestare di essere risultati negativi ad un test effettuato prima della partenza. Il ministro del Turismo neozelandese, Stuart Nash, ha parlato di una "pietra miliare per i visitatori".