Covid, Nuova Zelanda: lockdown di una settimana per un caso

In Nuova Zelanda la premier Jacinda Ardern ha annunciato un lockdown a livello nazionale dopo l'emergere del primo caso di Covid in sei mesi ad Auckland, città più grande del Paese. Il lockdown terrà la metropoli e la penisola di Coromandel rimarranno bloccate per sette giorni, mentre il resto della nazione osserverà un blocco di tre giorni.