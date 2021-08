Covid, nota Ema ed Ecdc: servono ancora mascherine e distanziamento

IPA

Fino a quando non sarà immunizzato un numero maggiore di persone e con il virus ancora in circolo, "tutti dovrebbero continuare con le misure di protezione come le mascherine e il distanziamento, compreso chi ha completato il ciclo vaccinale". Lo dicono, in una nota, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e l'Agenzia europea per i medicinali. "Il rischio non è alle spalle", viene spiegato.