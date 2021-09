Covid, niente più test per i vaccinati che viaggiano in Gb

-afp

Niente più obbligo di test negativo anti-Covid dal 4 ottobre per chi viaggia o rientra in Inghilterra dall'Italia. Questa misura è valida da tutti i Paesi inseriti nella lista intermedia arancione, fissata dalla normativa sulle precauzioni di viaggio britanniche, a patto che il viaggiatore sia doppiamente vaccinato. Lo ha stabilito il governo inglese alleggerendo così le restrizioni in materia.