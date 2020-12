Covid, Netanyahu: in Israele vaccinazioni dal 27 dicembre

Istockphoto

I primi vaccini saranno somministrati in Israele dal 27 dicembre in 60mila dosi al giorno. Lo ha annunciato Benyamin Netanyahu, aggiungendo che sarà "il primo a vaccinarsi". Dopo aver ricordato l'arrivo delle prime dosi del rimedio della Pfizer, il premier ha sottolineato come "non fosse garantito che Israele, Stato piccolo con nove milioni di cittadini, avrebbe ricevuto i farmaci nello stesso tempo dei Paesi che guidano il mondo".