Covid, nelle Filippine arresto per non vaccinati che escono di casa

ansa

Nelle Filippine è stato stabilito di arrestare le persone non vaccinate contro il Covid che escono di casa. La decisione è stata presa dal presidente Rodrigo Duterte per tutelare "la sicurezza e la salute pubblica" e "per fermare la diffusione del virus". A Manila era già stato dichiarato in precedenza un lockdown per i non vaccinati, consentendo loro di uscire solo per ragioni essenziali.