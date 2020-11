Covid, negli Usa 4 milioni di contagi a novembre: più del doppio di ottobre

Afp

Negli Usa a novembre sono stati superati i 4 milioni di nuovi casi di coronavirus, oltre il doppio rispetto al mese di ottobre. Lo rileva il New York Times sulla base dei dati aggiornati al 28 novembre, sottolineando come nel lungo weekend del Thanksgiving molti Stati non pubblichino i dati. Attualmente la media è di 170mila nuovi casi al giorno, con oltre un milione nell'ultima settimana, che porta il numero dei contagi totali a oltre 13 milioni.