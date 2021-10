Covid, negli Usa vaccino a bambini improbabile prima del 2022

ansa

La Food and Drug Administration sta considerando la possibilità di approvare un vaccino contro il Covid per bambini tra i 5 e gli 11 anni, ma con tutta probabilità chiederà ulteriori dati sull'efficacia e la sicurezza dei prodotti prima di dare un sì definitivo. Secondo l'ex commissario della Fda, Scott Gottlieb, è improbabile che l'immunizzazione per i bambini arrivi prima del 2022.