Covid, negli Usa nuova ondata di casi: 94mila al giorno

Accelera negli Usa la nuova ondata di casi di Covid e con essi salgono i ricoveri.

Preoccupa in particolare il balzo delle ospedalizzazioni pediatriche, pari a +70% in un mese. Gli Stati Uniti si ritrovano ora in una situazione pandemica come quella di metà febbraio: ogni giorno vengono diagnosticati tra i 94-96mila nuovi contagi, un aumento del 50% in una settimana, e quattro volte in più nelle ultime 6 settimane. Gli esperti hanno chiesto di ripensare all'obbligo di mascherine all'interno.