Covid, negli Usa in 5 mesi di vaccini evitati 140mila morti

Afp

Negli Usa in 5 mesi di vaccinazioni anti-Covid sono stati evitati 140mila morti. E' un dato dell'Indiana University pubblicato sulla rivista Health Affairs. Gli esperti hanno usato i dati sui decessi per coronavirus in ogni Stato americano e i dati della campagna vaccinale da gennaio a maggio. E' stato stimato anche un risparmio economico di oltre mille miliardi contro una spesa per sviluppo e produzione dei vaccini di 13 miliardi di dollari.