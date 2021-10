Covid, negli Usa casi giornalieri sotto 100mila: prima volta da agosto

Afp

Dati Covid in leggero miglioramento negli Stati Uniti. Secondo la John Hopkins University, i contagi giornalieri scendono sotto quota 100mila. E' la prima volta dall'inizio di agosto che il numero dei contagiati è sceso. Circa 69mila sono, invece, gli americani ricoverati in ospedale, anche questi in calo rispetto ai quasi 104mila del primo settembre. I morti sono 1.725, in larghissima parte non vaccinati.