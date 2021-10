Covid, negli Usa arriva ok Fda a vaccino Pfizer su bambini 5-11 anni

Afp

La Food and Drug Administration ha autorizzato l'uso di emergenza del vaccino Pfizer-BioNTech per i bambini dai 5 agli 11 anni, con una dose ridotta (un terzo rispetto a quella degli adulti) e due iniezioni a distanza di tre settimane. Una decisione che interessa circa 28 milioni di bambini americani. Se ci sarà il disco verde anche dei Centers for Desease Control and prevention, la campagna vaccinale pediatrica potrà iniziare la prossima settimana.