Covid, Moderna presenta a Fda Usa primi dati su terza dose vaccino

Moderna presenta alla Food and Drugs Administration i dati iniziali sulla terza dose del suo vaccino per il Covid, per la quale punta a ottenere il via libera. Lo annuncia la società sottolineando che intende depositare la documentazione all'Ema nei prossimi giorni. La terza dose "mostra una robusta risposta di anticorpi contro la variante Delta", afferma Moderna ribadendo il suo impegno a condividere in modo trasparente i dati a sua disposizione.