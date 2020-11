Covid, Miozzo (Cts): "Se gli altri Paesi riaprono le piste da sci è fallimento dell'Ue"

Cervinia, folla e polemiche per apertura stagione ai tempi del Covid-19 Cervinia, niente distanziamento in funivia Twitter 1 di 4 Cervinia, niente distanziamento in funivia e in coda per gli impianti Twitter 2 di 4 Cervinia, niente distanziamento in funivia e in coda per gli impianti Twitter 3 di 4 Cervinia, niente distanziamento in coda per gli impianti Twitter 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci "Da denuncia", "E poi chiudono le scuole", "Distanziamento sociale? Ma di cosa stiamo parlando". Nella prima giornata di sci a Cervinia sono lo sdegno e il timore del Covid-19 a prevalere, almeno sui social. Duemila gli ingressi, in un comprensorio con piste innevate come a fine ottobre non si vedeva da anni. Ma quando su Facebook hanno iniziato a circolare le foto di lunghe code fuori dalla biglietteria, sono divampate le polemiche.

"Se aprono le piste sciistiche in altri Paesi dell'Ue allora è un fallimento del sistema europeo. Tutti devono essere prudenti, per il bene di tutta la popolazione e non dell'Italia". Lo ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. Settimana prossima la Commissione europea, dopo un nuovo meeting tra i leader, renderà noto quale sarà l'orientamento dell'Unione sulle misure anti-Covid per le festività natalizie.