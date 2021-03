Covid, ministro Sanità Gb: "Vaccini stanno salvando migliaia di vite"

Afp

I vaccini anti-Covid in uso in Gran Bretagna "stanno salvando migliaia di vite". Lo ha detto il ministro della Sanità, Matt Hancock, incoraggiando i cittadini a rispondere alle convocazioni. Hancock ha poi citato un nuovo studio condotto in Inghilterra su milioni di persone che indica una media dell'80% di riduzione del rischio di ricovero fra chi ha ricevuto una sola dose di AstraZeneca o Pfizer, e dell'85% del rischio di morte.