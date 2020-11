Covid, milioni di americani in viaggio per il Giorno del Ringraziamento

Ente del Turismo

Milioni di americani si sono messi in viaggio per il Giorno del Ringraziamento, nonostante le raccomandazioni dei Centers for Disease Control and Prevention di evitare gli spostamenti per il rischio di una ulteriore diffusione del coronavirus. Sebbene in numero molto inferiore rispetto al 2019, i viaggiatori Usa si stanno riversando negli aeroporti e sulle autostrade in vista della festa del 26 novembre.