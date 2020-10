Covid, Microsoft rende possibile il lavoro da remoto su base permanente

Anche Microsoft sta offrendo su base permanente ai propri dipendenti il lavoro remoto e da casa, riorganizzando la sua attività in base alle esigenze dell' emergenza pandemica con una visione di lungo periodo. La decisione del gigante informatico segue misure analoghe da parte di Facebook e Twitter, a loro volta orientate in tal senso a causa del Covid.

I dipendenti di Microsof, riporta la Bbc, potranno ora richiedere di lavorare su base permanente da casa previsa approvazione dei manager, mentre molti potranno lavorare part time in modalità smart senza la necessità di autorizzazioni. E secondo l'emittente Gb molte altre aziende stanno meditando misure in tal senso, ridimensionando le loro loro necessità di spazi di lavoro in ufficio e aumentando il ricorso a quello da remoto.

Alcuni tipi di posizioni continueranno ovviamente a richiedere la presenza del lavoratore, come ad esempio la manutenzione di server e di apparati hardware. "Puntiamo a evolvere le modalità con cui lavoriamo sulla base delle segnalazioni che riceviamo dai nostri dipendenti, dei dati, del nostro sostegno al lavoro individuale e delle necessità della nostra attività in base alla nostra cultura", ha spiegato un portavoce di Microsoft.