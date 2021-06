Covid, Messico rivede bilancio vittime: quasi 228mila totali

Ansa

Il Messico ha rivisto il numero di decessi per il Covid-19 ne Paese, aumentando il bilancio confermato delle vittime di 4.272, per un totale di 227.840. Dal momento che il Paese di 126 milioni di persone fa pochi test, molti messicani sono morti a casa o non hanno mai fatto un tampone, quindi il governo cerca nei certificati di morte riferimenti a sintomi legati al Covid-19.