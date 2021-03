Covid, Merkel: "In caso di emergenza interverrà il governo centrale"

Afp

In caso di emergenza e di assenza di risultati dell'attuale lockdown il governo di Berlino potrebbe intervenire sulla legge federale per la protezione dal contagio: lo ha detto la cancelliera Angela Merkel durante un'intervista con l'emittente Ard, dopo avere accusato alcuni Laender di non applicare le restrizioni concordate. Si tratta di una minaccia indiretta ai Laender, sottolinea Der Spiegel. In quel caso il Bund potrebbe agire direttamente.