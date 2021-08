Covid, Merkel: "Dall'11 ottobre i tamponi rapidi saranno a pagamento"

ansa

La cancelliera Angela Merkel, al termine dell'incontro con i governatori degli Stati federali tedeschi, ha dichiarato che "in Germania termineranno i test gratuiti per il Covid-19 a partire dall'11 ottobre, dal momento che ora possiamo offrire vaccini in modo completo a tutti i cittadini". La misura, annunciata già nei giorni scorsi, è stata adottata per incoraggiare i tedeschi a vaccinarsi.