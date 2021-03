Covid, Merkel: "Anche coprifuoco notturno se sarà necessario"

angela merkel mascherina

Non solo la proroga del lockdown fino al 18 aprile: la nuova bozza, in vista del vertice fra Stato e Regioni sull'emergenza Covid in Germania, prevede anche restrizioni sulla possibilità di uscire di casa da un orario imprecisato della sera fino alle 5 del mattino, nelle zone in cui l'incidenza settimanale dei nuovi contagi supera i 100 su 100mila abitanti. Situazione in cui si trovano 180 su 401 fra distretti rurali e urbani.