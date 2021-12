Covid, media Gran Bretagna: "Possibile lockdown dopo Natale"

Afp

Boris Johnson ha ricevuto dagli esperti un cosiddetto "Piano C" per fronteggiare l'epidemia di Covid, che prevede "una serie di restrizioni e anche un possibile lockdown". Lo riporta il Financial Times, secondo cui il premier britannico vorrebbe ancora seguire la strada delle raccomandazioni nonostante l'aumento dei casi e la presenza della variante Omicron. Secondo la stampa esiste l'ipotesi di un lockdown dopo Natale.