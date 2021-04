Covid, media: autorità Gb valuta limiti AstraZeneca per giovani

Ansa

L'agenzia britannica del farmaco sta prendendo in considerazione la proposta di limitare l'utilizzo del vaccino Oxford-AstraZeneca per i più giovani. Lo riferisce l'emittente televisiva britannica Channel 4: "Due fonti ci hanno riferito che - ha fatto sapere l'emittente -, sebbene i dati non siano ancora chiari, ci sono crescenti argomentazioni che giustificherebbero offrire alle fasce di età più giovane, under30 almeno, un vaccino differente".