Covid, lunedì la prima iniezione del vaccino di Moderna negli Usa

La prima iniezione del vaccino Moderna negli Stati Uniti avverrà lunedì. Il processo di distribuzione del farmaco, approvato in via di emergenza dalla Food and Drug Administration, è in corso. L'obiettivo è distribuirne 5,9 milioni di dosi la prossima settimana, alle quali si aggiungono due milioni di dosi del vaccino Pfizer.