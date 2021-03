Covid, l'Ue: su Sputnik porta non è chiusa, dipenderà da circostanze

Afp

Sul vaccino russo Sputnik V "non c'è una procedura" per l'inclusione nella dotazione europea, ma "la porta non è chiusa per sempre: dipenderà dalle circostanze". A indicarlo è il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, sottolineando che Bruxelles ha firmato contratti con varie case farmaceutiche "per avere i sieri ora". E su AstraZeneca "abbiamo firmato un contratto e lo devono rispettare".