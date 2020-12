Covid, l'Onu chiede aiuti umanitari per 29 miliardi di euro

Con la pandemia di Covid-19 che ha fatto precipitare centinaia di milioni di persone nella povertà e per l'incombenza di carestie, le Nazioni Unite hanno lanciato un appello umanitario record per 35 miliardi di dollari (29 miliardi di euro) di aiuti nel 2021. Con lo shock provocato dal nuovo coronavirus, il numero di persone bisognose di aiuti umanitari nel mondo raggiungerà un nuovo record: 235 milioni, un aumento del 40% in un anno.