Covid, l'Oms: "Il 95% dei vaccini usato in 10 Paesi, serve più solidarietà"

L'Europa deve mostrare più solidarietà sui vaccini, in un momento in cui il 95% delle dosi è stato utilizzato in soli 10 Paesi. A lanciare l'appello è la direzione regionale dell'Oms. E' necessario che "tutti i Paesi in grado di contribuire a un accesso equo ai vaccini lo facciano", ha detto il direttore europeo Hans Kluge, sottolineando gli "enormi" sforzi compiuti dall'organizzazione per garantire che ogni Paese possa ottenere i vaccini.